Schreibtisch-Gestaltung

Ergonomischer Arbeitsplatz: Wohin gehört die Tastatur?

Wer Rücken- und Nackenschmerzen vorbeugen will, sollte bei der Arbeit am Schreibtisch auf die richtige Sitzhaltung achten. Dazu muss auch die Tastatur korrekt platziert werden. Wo steht sie am besten?