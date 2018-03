Hier die Ergebnisse des Münz-Silvesterlaufs in Montabaur:

10,7 Kilometer

Der Nachwuchs machte den Anfang: In den Klassen U 8 bis U 10 mussten 1,4 Kilometer zurückgelegt werden. Leo Wendland (Startnummer 83) vom SC Dreikirchen gab allen das Nachsehen.

Foto: René Weiss

Frauen: 1. Tina Schneider (TuS Deuz) 42:39 Minuten; 2. Sandra Paas (Team Five Star Fitness) 50:19; 3. Johanna Beermann (SRL Koblenz) 51:16. Juniorinnen U 23: 1. Charlotte Holly (Dr. Georg Team RSG Montabaur) 48:55 Minuten; 2. Charlotte Wuth (Wuthe & Co) 54:39; 3. Laura Behnke (Werundfrankfurt) 1:06:45 Stunde. W 30: 1. Lisa Hartmann (VLG Eisenbach) 50:18 Minuten; 2. Carina Seifer (TGO Lahnstein) 56:16; 3. Katrin Frauendorf 56:24. W 35: 1. Melanie-Cornelius Eyl 48:55 Minuten; 2. Silvia Höhn (Team Five Stars Fitness) 53:37; 3. Jasmin Sahl (Mirkos Running Team) 53:37. W 40: 1. Silja Bäcker (Münz Lauftreff Westerwald) 50:08 Minuten; 2. Marion Groß (SG Neuhäusel); 3. Diana Wollny 51:46. W 45: 1. Janet Egenolf-Michels 51:55 Minuten; 2. Manuela Jung 54:08; 3. Elke Enkirch (MC Wolff Koblenz) 56:35. W 50: 1. Angela Kretzer 57:00 Minuten; 2. Sigrid Hoffmann (LT SC Selters) 57:07; 3. Andrea Schneider 57:19. W 55: 1. Birgit Fölbach 59:28 Minuten; 2. Beate Thelen 1:00:49 Stunde; 3. Mechthild Klatt (Klattis Clan) 1:03:10. W 60: 1. Heike Bruchof (Skiverein Wolpertinger) 1:00:03 Stunde; 2. Karola Malessa (TV Ransbach) 1:05:32; 3. Christiane Stötzel-Ditsche 1:05:33. W 65: 1. Monika Engel 1:02:28 Stunde; 2. Monika Jesse (TV Ransbach) 1:11:31; 3. Else Loth 1:18:32. W 85: Zdenka Kirsch 1:42:00 Stunde. Weibliche Jugend U 20: 1. Karolina Eschen (TSV Elgendorf) 1:01:08 Stunde; 2. Julia Wagner 1:08:32; 3. Hannah Wilhelmi 1:10:12. Weibliche Jugend U 18: 1. Michelle Mohr 53:27 Minuten; 2. Fabienne Müller (Running Team Bad Ems) 1:06:49; 3. Lea Mintgen 1:13:31. Weibliche Jugend U 16: Gabriele Honscha 1:00:19 Stunde. Männer: 1. Tim Ellerhoff (TSG Heidelberg) 39:15 Minuten; 2. Christian Weinand 41:44; 3. Luca Schlosser (Klattis Clan) 43:07. Junioren U 23: 1. Markus Schweikert 36:27 Minuten; 2. Erik Kiefer (Run TVN) 47:47; 3. Robin Metz (FFW Arnshöfen) 51:40. M 30: 1. Semere Fsehatsion (LG Rhein-Wied) 37:45 Minuten; 2. Tobias Roos (VLG Eisenbach) 44:01; 3. Philip Escher (Team Five Star Fitness) 46:05. M 35: 1. Sören Kah (TSV Schott Mainz) 35:43 Minuten; 2. Christian Rötsch (LLG Hunsrück) 38:54; 3. Benjamin Gros (Running Team Bad Ems) 39:57. M 40: 1. Andreas Schütz (TuS Wallmerod) 41:01 Minuten; 2. Daniel Kistner (TMK Mülheim-Kärlich) 43:04; 3. Thomas van Leuck (Triathlon Mülheim-Kärlich) 43:05. M 45: 1. Marc Suhrcke 40:17 Minuten; 2. Axel Gürntke (TuS Wallmerod) 40:23; 3. Marco Weimer (VLG Eisenbach) 44:38. M 50: 1. Gerald Pannek (TGO Lahnstein) 47:37; 2. Helmut Normann (SG Neuhäusel) 48:47; 3. Meinhard Rompel (TuS Lindenholzhausen) 49:14. M 55: 1. Dieter Mallmann (LLG Hunsrück) 42:56 Minuten; 2. Carsten Pils (SC Alemannia Dreikirchen) 47:53; 3. Joachim Karbach (SV Weitersburg) 50:00. M 60: 1. Reiner Trost (TuS Lindenholzhausen) 50:20 Minuten; 2. Peter Klein 51:13; 3. Jürgen Kalbitzer 53:59. M 65: 1. Ralf Bossert (Westerwald Bank) 52:22 Minuten; 2. Erhard Maxeiner (LG Einrich) 55:37; 3. Jürgen Lenz 1:01:26 Stunde. M 70: 1. Bernhard Marake (Meddys LWT Koblenz) 1:00:33 Stunde; 2. Friedhelm Homberg (MoMi-Läufer Limburg) 1:04:45; 3. Fritz Heisler (SV Staudt) 1:04:57. M 75: 1. Norbert Hoffmann (LG Westerwald) 59:51 Minuten; 2. Werner Quirmbach (TuS Wallmerod) 1:00:18 Stunde; 3. Jürgen Schardt (TC Schwarz-Weiss Montabaur) 1:10:05. M 80: Oswald Schmidt (LG Lahn-Aar-Esterau) 1:22:47 Stunde. Männliche Jugend U 20: 1. Manuel Hügle (Kraft Runners) 43:52 Minuten; 2. David Hoffmann (SV Horressen) 55:10; 3. Colin Püschel (SV Weitersburg) 55:11. Männliche Jugend U 18: 1. Leon Machoczek (TuS Lindenholzhausen) 54:00 Minuten; 2. Johannis Heidrich 58:43; 3. Joel Hintz 1:00:47 Stunde. Männliche Jugend U 16: 1. Jonas Hellmich 58:07 Minuten; 2. Moritz Marth (Team Wüstenhof) 1:00:01 Stunde; 3. Noel Schröder (Team Wüstenhof) 1:05:32.

5 Kilometer

Frauen: 1. Beatrice Latz (TSG Heidelberg) 22:20 Minuten; 2. Laura Bach 24:26; 3. Julia Heimann 28:44. Juniorinnen U 23: 1. Hannah Skrobek 25:02 Minuten; 2. Rebecca Klatt (Klattis Clan) 25:55; 3. Katharina Schwanke (LG Osnabrück) 26:28. W 30: 1. Michelle Dohmann-Mathias 23:54 Minuten; 2. Birgit Becker 25:28; 3. Tanja Großen 27:22. W 35: 1. Tina Zimmermann (Sportclub Optimum Hachenburg) 26:20 Minuten; 2. Elena Dötsch (SV BW Niederelbert) 27:08; 3. Tina Walterschen (Sportclub Optimum Hachenburg) 29:09. W 40: 1. Bianca Roos (SC Oberlahn) 24:04 Minuten; 2. Eva Molsberger-Lange (TuS Ahrbach) 26:52; 3. Sarah Schmidt 29:15. W 45: 1. Jutta Mönnig 25:21 Minuten; 2. Carmen Grossmann 25:34; 3. Sandra Reichardt (TuS Schupbach) 27:12. W 50: 1. Simone Hens (Mitläufer Müllenbach) 27:15 Minuten; 2. Kornelia Weiel 30:57; 3. Nicole Fergen (Lauftreff SV Weitersburg) 31:48. W 55: 1. Sibille Ohlemacher (TuS Niederneisen) 27:45 Minuten; 2. Sigrid Wirz-Ries 31:02; 3. Ulrike Hermann 31:46. W 60: 1. Monika Hummelt-Wittke (Münz Lauftreff Westerwald) 31:58 Minuten; 2. Esther Ben Yohoshua 35:18; 3. Petra Wohlleben (Klattis Clan) 37:21. W 65: 1. Irmi Kurtenacker 33:42 Minuten; 2. Ingrid Katharina Baaden (TV Ransbach) 33:45; 3. Evelyn Holzmann 49:01. Weibliche Jugend U 20: 1. Nadine Bösz 20:10 Minuten; 2. Pia Lukanz 21:18; 3. Isolde Porten (TuS Spay) 26:31. Weibliche Jugend U 18: 1. Carolin Hartmann (TSG Limbach Triathlon) 21:50; 2. Anna Klara Klöckner (Lauftreff VfB Polch) 23:19; 3. Edda Fuchs (TMK Mülheim-Kärlich) 26:10. Weibliche Jugend U 16: 1. Hannah Mederer 24:35 Minuten; 2. Madlen Schumacher 26:15; 3. Anne Thierfelder (Ski-Club Horressen) 26:21. Weibliche Jugend U 14: 1. Lana Normann (TV Bad Ems) 24:00 Minuten; 2. Lilly Wichmann (Steuler TRIKids RSG Montabaur) 27:15; 3. Felicia Bach (TuS Spay) 30:34. Mädchen U 12: 1. Leonie Reichel (Steuler TRIKids RSG Montabaur) 22:47 Minuten; 2. Hannah Hattenbach (Münz Lauftreff Westerwald) 23:17; 3. Emma Kleinert (MSG Meine-Gesundheit-Service GmbH) 29:48. Männer: 1. Christian Steffes (TV Urmitz) 18:08 Minuten; 2. Christian Ganser (TMK Mülheim-Kärlich) 18:41; 3. Marco Fuhrmann (TMK Mülheim-Kärlich) 20:14. Junioren U 23: 1. Lennart Rüdel (LLG Hunsrück) 20:19 Minuten; 2. Dominik Knopp 22:29; 3. Max Tolksdorf (Team Erdinger alkoholfrei) 22:59. M 30: 1. Tobias Düx (Mitläufer Müllenbach) 21:45 Minuten; 2. Lukas Kuch (Torpedo Ebernhahn) 21:46; 3. Jan Hendrik Burdinski 23:00. M 35: 1. Christoph Gräff (Sebamed Running Team) 19:29 Minuten; 2. Thomas Richter 23:50; 3. Sascha Faber (Münz Lauftreff Westerwald) 24:01. M 40: 1. Claus Lemke (TMK Mülheim-Kärlich) 20:29 Minuten; 2. Matthias Preiss 22:10; 3. Thomas Hehl 22:51. M 45: 1. Ergün Uymaz (TMK Mülheim-Kärlich) 21:54 Minuten; 2. Michael Ackermann 22:09; 3. Christian Lange (Sternfreunde Nomborn) 23:47. M 50: 1. Herry Hens (Mitläufer Müllenbach) 21:50 Minuten; 2. Michael Rausch 22:28; 3. Thomas Tolksdorf (Team Erdinger alkoholfrei) 23:06. M 55: 1. Alan Wallak 25:00 Minuten; 2. Maximilian Sprenger (Montabaur) 28:24; 3. Arno Herz 29:17. M 60: 1. Karl-Heinz Faber (Hau-Rein Team Neuwied) 27:32 Minuten; 2. Bernd Heinz (Leifheit-Campus) 29:06; 3. Karl Wiedemann (SV Holler) 29:32. M 70: 1. Adi Molsberger (SV Holler) 25:34 Minuten; 2. Karl-Heinz Schuh (Lf Villmar) 26:19; 3. Gisbert Becker 27:17. M 70: Rudolf Muth (Running Team Bad Ems) 33:43 Minuten; M 75: 1. Baldur Hanf (MoMi-Läufer Limburg) 31:00 Minuten; 2. Werner Hammer (DJK Gebhardshain) 42:10. M 80: 1. Muradie Cato 40:23 Minuten; 2. Karl-Franz Münz 51:18. Männliche Jugend U 20: 1. Benjamin Loskant (LG Boppard) 20:22 Minuten; 2. Lukas Hafner (TSG Limbach Triathlon) 20:27; 3. Nader Amiri 21:19. Männliche Jugend U 18: 1. Felix Spitz (TSG Limbach Triathlon) 20:07 Minuten; 2. Leo Lange (LG Westerwald) 21:10; 3. Laurin Rüdel (LG Boppard) 21:20. Männliche Jugend U 16: 1. Timo Heise (TSG Limbach Triathlon) 19:12 Minuten; 2. Daniel Baumgärtner (Münz Lauftreff Westerwald) 21:20; 3. Leo Klein (Steuler TRIKids RSG Montabaur) 23:37. Männliche Jugend U 14: 1. Tom Borst (TSG Limbach Triathlon) 22:09 Minuten; 2. Robin Pluymackers (TG Oberlahnstein) 24:45; 3. Nik Reichardt (TuS Dietkirchen) 26:11. Jungen U 12: 1. Bodie Normann (TV Bad Ems) 22:53 Minuten; 2. Miko Dan Fries (TV Bad Ems) 24:07; 3. Benedikt Jäger 28:30.

1,4 Kilometer

Mädchen U 12: 1. Lea Borst (TSG Limbach Triathlon) 5:45 Minuten; 2. Hanne Grossmann (HTV Hennef) 6:10; 3. Shannon Reiss (TuS Ahrweiler Trikids) 6:58. Mädchen U 10: 1. Lucie Bäcker (Steuler TRIKids RSG Montabaur) 5:50 Minuten; 2. Taja Faltis (Münz Lauftreff Westerwald) 7:19; 3. Magdalena Bach (TuS Spay) 7:32. Mädchen U 8: 1. Ida Wendland (SC Dreikirchen) 6:27 Minuten; 2. Pauline Solbach 7:14; 3. Marie Pinsdorf 8:02. Jungen U 12: 1. Leo Wendland (SC Dreikirchen) 5:34 Minuten; 2. Marvin Heuser (TSG Limbach Triathlon) 5:34; 3. Jacob Nink 6:12. Jungen U 10: 1. Philipp Veit (SSC Koblenz-Karthause) 5:46 Minuten; 2. Kolja Rüb (TuS Wallmerod) 6:08; 3. Jakob Nink 6:12. Jungen U 8: 1. Daan Ensenbach (VfB Polch Abteilung Radsport) 6:54 Minuten; 2. Liam Heimes 7:10; 3. Bastian Rettinger 7:20.

Hund-und-Herrchen-Lauf (5 km)

1. Julia Prins (Bellfor Racing) 15:25 Minuten; 2. Marc Prins (Bellfor Racing) 15:25; 3. Nina Windhausen (Freundliche Hunde Viersen) 18:54.