Aus unserem Archiv

Hattrick! Der Triumph beim ATP-Masters in Indian Wells war der dritte Turniersieg in Folge für den Schweizer Tennis-Star Roger Federer. Im Finale besiegte er den Amerikaner John Isner mit 7:6 und 6:3. Obendrein war es Federers vierter Titel in Kalifornien – das schaffte vor ihm niemand. Foto: Paul Buck