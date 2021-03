Erfolgreiche Fahndung nach mutmaßlichen Ladendieben

Insgesamt fünf Täter gingen dabei arbeitsteilig vor. Zwei Täter beluden nach derzeitigem Ermittlungstand einen Einkaufswagen in dem Markt mit Waren im Wert von mehreren hundert Euro. Zwei weitere Täter ermöglichten ihren Komplizen, dass diese mit dem gefüllten Einkaufswagen unbemerkt durch den Eingang auf den Parkplatz des Supermarktes fahren konnten. Dort fuhr ein fünfter Täter mit einem PKW vor, in dem das Diebesgut verstaut wurde. Anschließend stiegen alle fünf Personen in den Wagen ein und verließen den Tatort. Der Vorgang wurde von einem aufmerksamen Zeugen auf dem Parkplatz beobachtet, der umgehend die Polizei Gerolstein verständigte und dabei auch noch die Fluchtrichtung und das Kennzeichen des PKW mitteilte. Die umliegenden Polizeidienststellen in Bitburg und Prüm wurden in die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen eingebunden. Der gemeldete PKW wurde von Kräften der Polizeiinspektion Bitburg um 18.30h auf der L 32 bei Sefferweich festgestellt, gestoppt und Unterstützungskräfte nachgeführt. In dem Fahrzeug befanden sich fünf Tatverdächtige. Hierbei handelte es sich um vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 20 und 33 Jahren. Das mutmaßliche Diebesgut aus dem Gerolsteiner Supermarkt wurde am Kontrollort sichergestellt. Die fünf festgestellten Personen wurden zur Polizeiwache Gerolstein gebracht, wo weitere Abklärungen zu dem Sachverhalt erfolgten. Ein 21 Jahre alter Tatverdächtiger wurde aufgrund des Ermittlungsergebnisses vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier am Nachmittag des 09.03.2021 einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen den Beschuldigten wurde Untersuchungshaft angeordnet. Gegen die übrigen, mutmaßlichen Mittäter wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet



