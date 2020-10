Im Tatzeitraum vom 30.09.2020, 16:00 Uhr – 01.10.2020, 21:00 Uhr kam es in Gerolstein in der Hauptstraße zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl.

Bislang unbekannte Täter versuchten sich Zutritt zu dem Wohngebäude zu verschaffen, indem sie versuchten das Fenster zum Badezimmer mittels unbekanntem Brechwerkzeug aufzuhebeln. Der Versuch blieb jedoch erfolglos. Das Fenster wurde am oberen und am unteren Holzrahmen erheblich beschädigt. Hinweise werden erbeten an die Polizei Daun, Tel.: 06592-9626-0 oder die Polizeiwache Gerolstein, Tel.: 06591-9526-0.



