Am Nachmittag des 10.10.2020 wird der Polizeiinspektion Daun eine Sachbeschädigung in Walsdorf gemeldet.

Dort wurde eine Steinmauer, welche unmittelbar an die Hauptstraße angrenzt, derart beschädigt, dass mehrere, daran angebrachte Klinkersteine herausgebrochen sind.



Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort wird durch die eingesetzten Polizeibeamte bei näherer Betrachtung sowohl auf der Straße als auch auf der gegenüberliegenden Wiese Reifenspuren festgestellt, welche aufgrund ihres Verlaufs auf ein Wendemanöver des flüchtigen Verursachers schließen lassen.



Es wird angenommen, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen LKW gehandelt haben könnte.



Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Daun, Tel.: 06592-9626-0 zu wenden.



