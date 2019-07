Peking

Erdrutsch in China: Zahl der Toten steigt auf 15

Nach einem Erdrutsch in Südwestchina sind bisher 15 Leichen geborgen worden. Rund 30 Menschen werden weiter vermisst. Die Erdmassen hatten vorgestern 21 Häuser eines Dorfes verschüttet. Elf Bewohner liegen verletzt im Krankenhaus. Die Bergungsarbeiten dauern an. Es sind auch Suchhunde im Einsatz. Vor allem nach starken Regenfällen im Sommer kommt es in China immer wieder zu Erdrutschen mit Todesopfern – besonders im Süden des Landes.