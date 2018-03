Aus unserem Archiv

Wellington

Schreck am Nachmittag: In Neuseeland haben bei einem starken Erdbeben Bücherregale gewackelt und Gläser in Schränken geklirrt – Schäden gab es aber offenbar nicht. In der Hauptstadt Wellington war der Erdstoß deutlich zu spüren, berichten Einwohner. Die neuseeländische Erdbebenwarte gab die Stärke mit 6,5 an, die US-Geologiebehörde notierte 5,3. Eine Serie von Erdbeben hatte in den vergangenen Monaten die zweitgrößte Stadt Christchurch teilweise zerstört.