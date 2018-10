Bukarest

Ein Erdbeben der Stärke 5,7 hat in der Nacht Rumänien erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag nach Angaben der Webseite der Zeitung „Adevarul“ bei Vrancea, östlich der Stadt Brasov in einer Tiefe von knapp 200 Kilometern. Das Beben war auch in der Hauptstadt Bukarest zu spüren. Über eventuelle Schäden oder Opfer gibt es noch keine Informationen.