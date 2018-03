Aus unserem Archiv

Kempten

Entwarnung nach drei Lawinen in den Allgäuer Alpen: Unter den Schneebrettern, die sich in der Nähe des Staufner Hauses gelöst hatten, wurden nach Angaben der Polizei in Kempten keine Menschen verschüttet. Knapp vier Stunden hatten die Rettungstrupps die drei Lawinenkegel abgesucht – ohne Ergebnis. Zunächst war vermutet worden, dass möglicherweise Tourengänger von den Schneemassen, die kurz nach 10.00 Uhr in Pistennähe abgingen, erfasst wurden. Ein Skifahrer soll die Lawine ausgelöst haben.