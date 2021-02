Enttäuschung für deutsche Kombinierer – Riiber holt Gold

Frenzel und Rießle waren dran, doch für eine WM-Medaille reichte es nicht. Das deutsche Duo wird am vorletzten Anstieg abgehängt – und muss zusehen, wie Norwegens Überflieger Riiber wieder triumphiert.

Oberstdorf (dpa). Die Nordischen Kombinierer haben die ersehnte Einzelmedaille zum Auftakt der Heim-WM in Oberstdorf verpasst. Beim Sieg von Norwegens Titelverteidiger Jarl Magnus Riiber kam Mitfavorit Eric Frenzel nicht über Rang vier hinaus.

Das deutsche Duo Frenzel und Fabian Rießle musste beim Zehn-Kilometer-Lauf am vorletzten Anstieg abreißen lassen und konnte die Lücke zum Spitzentrio auf den letzten 1000 Metern nicht mehr schließen.

„Das waren einfach die Körner, die am Ende gefehlt haben“, sagte Frenzel in der ARD. „Es war ein hartes Rennen, am Ende hat die letzte Kraft gefehlt. Das war ein bisschen schade.“

Hinter Riiber komplettierten Ilkka Herola aus Finnland und der Norweger Jens Luuras Oftebro die Medaillenränge. Rießle belegte Rang sechs, Mitfavorit Vinzenz Geiger kam nicht über Platz 14 hinaus. Der 23 Jahre alte Topfavorit Riiber hatte vor zwei Jahren in Seefeld schon zweimal Gold und einmal Silber geholt und gilt seit Jahren als Top-Athlet der Sportart.

Das Team von Chefcoach Hermann Weinbuch hat damit nicht die gewohnte Fähigkeit unter Beweis gestellt, rechtzeitig zum Saisonhöhepunkt Höchstleistung abzuliefern. In der Loipe hatte das deutsche Quartett nur zu Beginn das Tempo diktiert, doch es reichte nicht über die kompletten zehn Kilometer. Während Frenzel und Rießle auch ohne Edelmetall Top-Resultate einfuhren, reichte es für Johannes Rydzek nach einem Einbruch in der Loipe nur zu Rang 28.

Die Medaillenbilanz der Kombinierer im vergangenen Jahrzehnt ist famos. Im Weltcup gewannen zuletzt häufig auch andere Sportler, doch beim Großereignis war das deutsche Team in den vergangenen Jahren stets präsent. 2019 holte Frenzel alleine und im Teamsprint mit Rießle Gold, 2018 bei Olympia in Pyeongchang räumte die Mannschaft gleich alle drei Goldmedaillen ab.

