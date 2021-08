Entscheidung über Preußen-Einspruch: „noch einige Stunden“

Ein Clubsprecher sagte auf Nachfrage, die Entscheidung darüber werde „sicher noch einige Stunden“ dauern. Demnach hätten die Gespräche dazu noch gar nicht begonnen. Zudem müsse die Frage in verschiedenen Gremien diskutiert werden.

Die Preußen hatten am Sonntag in der ersten Runde des DFB-Pokals unglücklich mit 1:3 (1:1, 0:0) nach Verlängerung gegen den Champions-League-Teilnehmer Wolfsburg verloren. Josip Brekalo hatte den Bundesligisten mit seinem Ausgleichstor in der letzten Minute der regulären Spielzeit erst in die Verlängerung gerettet. Dort hatten die Niedersachsen zwar zwei Tore erzielt, doch Trainer Mark van Bommel wechselte in der Verlängerung auch noch weitere drei Spieler ein und vollzog damit insgesamt sechs Wechsel. Anders als etwa noch bei der Europameisterschaft ist dies im DFB-Pokal aber auch bei Spielen, die in die Verlängerung gehen, nicht erlaubt. Möglich sind maximal fünf Wechsel.

