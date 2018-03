Entscheidung über Lafontaines Zukunft erwartet

Aus unserem Archiv

Berlin

Linkspartei-Chef Oskar Lafontaine wird sich heute vermutlich zu seiner politischen Zukunft äußern. Er wird zur Sitzung des Parteivorstands in Berlin erwartet. Anschließend will er sich zusammen mit Fraktionschef Gregor Gysi öffentlich äußern. Nach dpa- Informationen wird Lafontaine sein Bundestagsmandat niederlegen. In der Partei wird es auch für möglich gehalten, dass der Saarländer nach seiner Krebserkrankung auf dem Parteitag in Rostock Mitte Mai nicht erneut für das Amt des Parteivorsitzenden kandidieren wird.