Fahndung

Ludwigshafen/Mannheim

Entlaufener Häftling weiterhin auf der Flucht

Die Polizei fahndet weiter nach einem in Ludwigshafen geflüchteten Häftling. Die Suche nach dem 25-Jährigen laufe unter Hochdruck, sagte ein Sprecher der Polizei in Mannheim am Freitag. Der Insasse der Justizvollzugsanstalt (JVA) Mannheim hatte am Donnerstag einen Arztbesuch im Klinikum der Nachbarstadt Ludwigshafen zur Flucht genutzt.