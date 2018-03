Enthüllungsbuch „Fire and Fury“ erscheint bereits am Freitag

Aus unserem Archiv

Washington

Das mit Spannung erwartete Enthüllungsbuch „Fire and Fury“ über das Weiße Haus unter Donald Trump soll vier Tage früher als geplant schon heute erscheinen. Der Verlag Henry Holt & Co begründete den Schritt mit einer „beispiellosen“ Nachfrage nach dem Buch. Der Autor Michael Wolff zeichnet darin auf Grundlage von sieben Monaten Recherche im Weißen Haus und angeblich 200 Interviews ein chaotisches Bild der Machtzentrale unter Trump. Mit der geplanten Veröffentlichung will sich der Verlag offenbar über Trumps Wunsch hinwegsetzen, das Erscheinen juristisch zu verhindern.