In beiden Fällen meldete sich der Anrufer mit „Hallo Oma“ und gab an, dass er einen Unfall gehabt habe und er zur Schadensregulierung dringend 16.000 bzw. 21.000 Euro brauche. Im ersten Fall kam der 81-jährigen Angerufenen der Anruf verdächtig vor und sie stellte dem Anrufer eine Falle und nannte ihn bei einem Namen, der jedenfalls nicht der ihres Enkels war. Als der Anrufer dies bejahte, wusste die rüstige Dame Bescheid und ging zum Schein weiter auf die Forderungen ein. Im zweiten Fall gab die 81-jährige Angerufene dem vermeintlichen Enkel gegenüber an, dass sie außer der wertvollen Goldhuhr des „Opas“ keine Wertgegenstände oder Barschaften habe. Der Anrufer entgegnete, dass dies für ihn in Ordnung sei. Dass es sich um einen sogenannten Enkeltrickbetrug handelte wurde ihr erst klar, als sie ihre Schwiegertochter kontaktierte um sich nach dem Wohlergehen des Enkels zu erkundigen. In beiden genannten Fällen wurde vereinbart, dass der Anrufer zwischen 17:30 und 18:00 Uhr komme um das Geld bzw. die Uhr in Empfang zu nehmen. Mit Zivilstreifen der Polizei Kirn und zivilen Fahndungskräften aus Bad Kreuznach wurden die beiden Anwesen observiert. Es kam allerdings zu keinen weiteren Kontaktaufnahmen und es erschien auch jeweils kein Abholer vor Ort. Die Polizei Kirn möchte die Bürger wie bereits mehrmals geschehen auf diesem Weg sensibilisieren, dass es nach wie vor immer wieder zu betrügerischen Anrufen kommen kann. Seien es falsche Polizeibeamte, der sogenannte Enkeltrick, falsche Gewinnversprechen oder sonstige verdächtige Anrufe – machen sie keine Angaben über Vermögen, Wertgegenstände oder Barschaften und geben Sie in keinem Fall vertrauliche Daten am Telefon preis. Beenden Sie die Anrufe durch Auflegen und wenden sie sich an ihre Polizei.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell