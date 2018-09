Berlin

Erich und Margot Honecker sollen nach dem Wunsch ihres Enkels Roberto Yañez Betancourt in Berlin auf dem Friedhof der Sozialisten beigesetzt werden. In seinem Buch „Ich war der letzte Bürger der DDR“ enthüllte der 44-Jährige ein Familiengeheimnis, wie die „Berliner Zeitung“, die „Bild“-Zeitung und die „B.Z.“ berichteten. Die Urnen seiner Großeltern seien bisher gar nicht in chilenischer Erde begraben. Es sei immer Honeckers Wunsch gewesen, „in Deutschland seine letzte Ruhe zu finden“, sagte Betancourt.