England-Coach will bei der EM mindestens ins Halbfinale

Trainer Gareth Southgate will mit der englischen Fußball-Nationalmannschaft bei der kommenden EM mindestens das Halbfinale erreichen, das wie das Endspiel im heimischen Londoner Wembley-Stadion ausgetragen wird. Alles Andere wäre laut Southgate eine Enttäuschung.

„Ja, das wäre es wohl“, sagte der 50-Jährige selbstbewusst. „Ich denke, wir müssen realistisch sein, wir müssen mit dieser Erwartungshaltung leben.“ Was die Chance auf einen möglichen ersten EM-Triumph der Three Lions angeht, äußerte sich Southgate allerdings zurückhaltend. „Sind wir bereit zu gewinnen? Naja, wir waren zweimal im Halbfinale, also versuchen wir im nächsten Schritt weiter zu kommen.“

Vorfreude in England auf die EM

Bei der WM 2018 war Southgates mit England im Halbfinale an Kroatien gescheitert (1:2 n.V.). Ein Jahr später war auch in der Nations League im Halbfinale gegen die Niederlande (1:3 n.V.) Schluss für sein Team.

Southgate hatte das Traineramt nach der für England enttäuschenden EM 2016 übernommen, bei der sich das Team im Achtelfinale mit 1:2 gegen Außenseiter Island blamiert hatte. Seit der frühere Nationalspieler das Sagen hat, erlebte die Nationalmannschaft auf der Insel eine neue Begeisterung. „Wir merken die Vorfreude rund um die Mannschaft, und das ist großartig“, sagte der Coach. „Wir sind jetzt relevant.“

