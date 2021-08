England schlägt Italien – Die beliebtesten Roadtrip-Ziele Europas

SP-X/Frankfurt. Das im Süden von England gelegene Cornwall ist das beliebteste Roadtrip-Ziel Europas, gefolgt von der Toskana sowie der ebenfalls in Italien gelegenen Amalfi-Küste. Zu diesem Ergebnis kommt eine von Honda durchgeführte Auswertung von Pinterest-Daten zu über 650 Reisezielen in Europa. Gezählt wurde dabei die jeweilige Anzahl der von Pinterest-Nutzern als Reisetipps erstellten Pinnwände.

Mit 78 Pinnwänden setzte sich dabei die „Cornish Riviera“ genannte Halbinsel am südwestlichen Zipfel des britischen Festlands mit deutlichem Vorsprung an die Spitze. Dahinter folgen mit 52 Pinnwänden die italienischen Region Toskana und die Amalfi-Küste (30 Pinnwände) sowie die zwischen Spanien und Frankreich gelegenen Pyrenäen (22) und die schottische Route „North Coast 500“ (18). Jeweils 17 Pinnwände finden sich auf Pinterest von Rom, Sizilien und Barcelona. 16 Pinnwände wurden für die isländische Ringstraße und die Romantische Straße in Deutschland gezählt. Je 12 Reisetipps gibt es zu Florenz und der Côte d'Azur, 11 für die Algarve und Bayern. Auf dem 15. Rang landete mit 10 Pinnwänden schließlich der „Wild Atlantic Way“ in Irland.

Mario Hommen/SP-X