Das ergaben Untersuchungen, teilte der englische Fußball-Verband (FA) mit. Der 22-Jährige sei daher nicht in der Lage, bei dem bevorstehenden Turnier zu spielen. Er habe die Nationalmannschaft bereits verlassen und sei zur Rehabilitation zu seinem Club zurückgekehrt. Erst am 7. Juni will Nationaltrainer Gareth Southgate bekanntgeben, wen er als Ersatz nachnominiert.

