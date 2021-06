England nominiert Verteidiger White für EM nach

Der 23-Jährige vom Premier-League-Club Brighton & Hove Albion ersetzt Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool, der sich jüngst eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte, teilte der englische Verband FA mit.

White hatte erst kurz zuvor beim Testspiel gegen Österreich (1:0) sein Debüt für das Nationalteam gegeben. Bei der EM-Generalprobe in Middlesbrough gegen Rumänien (1:0) spielte er – obwohl zunächst nicht für den 26-köpfigen EM-Kader nominiert – durch. Die Three Lions setzen ihre Vorbereitung auf die EM in ihrem Basislager St. George’s Park fort. Ins Turnier starten sie am 13. Juni in London gegen Vize-Weltmeister Kroatien.

© dpa-infocom, dpa:210607-99-891411/2