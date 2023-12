Engländer Bunting nächster Gegner von Hempel

Stephen Bunting in Aktion. Foto: John Walton/PA Wire/dpa

London (dpa). Der englische Mitfavorit Stephen Bunting wird bei der Darts-WM Drittrundengegner von Florian Hempel. «The Bullet» besiegte kurz vor der Weihnachtspause Landsmann Ryan Joyce mit 3:0 und ist gegen den 33-Jährigen aus Köln deutlicher Favorit. Hempel hatte am Freitag unerwartet mit 3:2 gegen den belgischen Weltklassespieler Dimitri van den Bergh gewonnen. Die dritte Runde wird ab dem 27. Dezember ausgespielt. Je sechs Partien steigen am 27. und 28. Dezember, die weiteren vier am 29. Dezember.

Neben Hempel sind auch Gabriel Clemens, Martin Schindler und Ricardo Pietreczko nach der Weihnachtspause vertreten. Vorjahres-Halbfinalist Clemens muss gegen den Engländer Dave Chisnall ran. Schindler kann mit einem Sieg über den ungesetzten Scott Williams (England) erstmals ins WM-Achtelfinale einziehen. Die schwierigste Aufgabe erwartet Pietreczko, der es mit Topfavorit Luke Humphries aufnimmt. Der Engländer Humphries hat im Jahr 2023 mehr als doppelt so viel Preisgeld eingespielt wie jeder andere Profi auf der Tour.