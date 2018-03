Enduro-Elite gibt wieder mächtig Gas

Kein Teaser vorhanden

Spektakuläre Sprünge und Stunt-Einlagen der Fahrer können die Zuschauer in den Engelner Sandgruben erleben.

Foto: Hans-Josef Schneider

Der diesmal zu bewältigende Rundkurs hat eine Länge von etwa 48 Kilometern. Hinzu kommen Cross-Prüfungen im Gewerbegebiet (dort befinden sich auch Fahrerlager und Festzelt) und in den Sandgruben nahe Engeln, wo die Zuschauer spektakuläre Sprünge und Stunt-Einlagen der Fahrer bestaunen können. Für kurz entschlossene Enduro-Sportler wird es wieder Tageslizenzen geben.

Die Veranstaltung wird für den Deutschen Enduro-Pokal der Solo-Klassen, den Deutschen Enduro-Cup Seitenwagen, den Deutschen Enduro-Mannschafts-Pokal, den Deutschen Enduro-Senioren-Cup, den Deutschen Enduro-Damen-Cup, die Enduro-Klassik-Trophäe, den Enduro-Quad-Cup, die Meisterschaften des ADAC Mittelrhein sowie für die Sportabzeichen des ADAC und DMV gewertet. Bereits am Samstag erwartet das sportinteressierte Publikum ein weiterer interessanter Programmpunkt: Das Flutlicht-Mofa-Rennen erlebt seine dritte Auflage. Es sind wieder beinharte Zweikämpfe auf der speziell präparierten Cross-Piste im Gewerbegebiet Kempenich zu erwarten. Ab 11.30 Uhr wird trainiert, es schließen sich um 14 Uhr die Rennläufe der Jugend in verschiedenen Klassen an, ehe um 16 Uhr das Hauptrennen gestartet wird. Weitere Informationen gibt es unter www.msc-kempenich.de. hjs