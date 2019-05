Berlin

Endspiel der Champions League wird nur im Pay-TV gezeigt

Das Endspiel der Champions League können Fußballfans in Deutschland nicht im frei empfangbaren Fernsehen schauen. Der Pay-TV-Sender Sky als Rechteinhaber hat das „definitiv“ ausgeschlossen. Das Finale am 1. Juni in Madrid wird nicht beim hauseigenen Free-TV Sky News gezeigt. Die Rechte werden auch nicht an einen frei zugänglichen Sender wie ARD oder ZDF weiterverkauft. Das Endspiel wird nur bei Sky und beim Partner DAZN gegen Bezahlung zu sehen sein. Das Spiel hätte nur dann im frei empfangbaren Fernsehen laufen müssen, wenn ein deutscher Verein das Finale erreicht hätte.