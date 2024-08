Der Wettbewerb am Fernsehmarkt war jahrzehntelang eingeschränkt, Platzhirsch Vodafone hatte es dank einer gesetzlichen Regelung leicht. Das ist vorbei – zur Freude der Telekom.

Fußball: 3. Liga, SG Dynamo Dresden - SC Verl, 36. Spieltag, Rudolf-Harbig-Stadion. Mikrofone von Magenta Sport liegen stecken an einer Bande. (zu dpa: «Ende des «Nebenkostenprivilegs» am TV-Markt: Telekom legt zu»)

Fußball: 3. Liga, SG Dynamo Dresden - SC Verl, 36. Spieltag, Rudolf-Harbig-Stadion. Mikrofone von Magenta Sport liegen stecken an einer Bande. (zu dpa: «Ende des «Nebenkostenprivilegs» am TV-Markt: Telekom legt zu») Foto: Robert Michael/DPA

Bonn (dpa). Nach dem Ende des «Nebenkostenprivilegs», bei dem Mieter für ihren TV-Anschluss über die Betriebskosten zahlen mussten und Kabelnetzbetreiber wie Vodafone dadurch einen großen Vorteil hatte, ist die Deutsche Telekom etwas im Aufwind. Nach Abzug von Kündigungen seien bei Magenta TV im zweiten Quartal 114.000 Kunden hinzugekommen, teilte das Unternehmen in Bonn mit. Insgesamt sind es nun rund 4,5 Millionen.

Damit hat sich das Wachstum beschleunigt, im Jahresauftakt-Quartal hatte es ein Netto-Plus von nur 73.000 gegeben. Bei der Fußball-Europameisterschaft und anderen Events investierte die Telekom massiv in Werbung, um das Geschäft anzukurbeln – vermutlich auch deswegen stieg die Nachfrage an. Aus Sicht von Firmenchef Tim Höttges hat die Marke Magenta TV im vergangenen Quartal «einen Boost» bekommen.

Teure Werbekampagne trägt Früchte

Eine Hand bedient eine Fernbedienung für ein TV-Gerät. (zu dpa: «Ende des «Nebenkostenprivilegs» am TV-Markt: Telekom legt zu») Foto: Bernd Weißbrod/DPA

Zu den TV-Kunden, die an einen Anschluss gebunden sind, kommen noch sogenannte OTT-Kunden, das Kürzel steht für «Over the Top». Sie beziehen Magenta TV außerhalb ihres Internetvertrags und brauchen dafür keinen Receiver. Von solchen Verträgen habe man «einige Hunderttausend» verkauft, sagt Finanzvorstand Christian Illek. Ein Teil davon ist aber nur kurzzeitig Kunde: Er hat Magenta TV wegen dessen umfangreichen Angebots zur Fußball-EM gebucht, den Vertrag aber schon wieder gekündigt oder will das noch tun.

Nebenkostenprivileg ist Geschichte

Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom, spricht neben Christian P. Illek (l), Finanzvorstand, auf der Bilanzpressekonferenz. Bei der Deutschen Telekom ist der Gesamtumsatz im Vergleich zu 2021 um 6,1 Prozent auf 114,4 Milliarden Euro gestiegen. (zu dpa: «Ende des «Nebenkostenprivilegs» am TV-Markt: Telekom legt zu») Foto: Oliver Berg/DPA

Seit dem 1. Juli dürfen Kosten für das Fernsehsignal nicht mehr über die Nebenkostenrechnung auf den Mieter umgelegt werden. Diese Möglichkeit hatte es jahrzehntelang gegeben, was etwa Platzhirsch Vodafone einen deutlichen Wettbewerbsvorteil bescherte, auch «Nebenkostenprivileg» genannt. Die Deutschlandtochter eines britischen Konzerns hatte rund 8,5 Millionen Kunden, die über diesen Weg für den TV-Anschluss zahlten – ob sie wollten oder nicht. Die Vermieter hatten entsprechende Sammelverträge abgeschlossen.

Das Logo der Telekom steht auf dem Dach der Unternehmenszentrale. (zu dpa: «Ende des «Nebenkostenprivilegs» am TV-Markt: Telekom legt zu») Foto: Federico Gambarini/DPA

Inzwischen ist das nicht mehr möglich – die Kunden müssen selbst einen Vertrag mit dem TV-Anbieter haben oder freiwillig an einer neuen Form des Sammelvertrags teilnehmen. Seit Jahresbeginn hat Vodafone wegen dieser Gesetzesänderung rund 1,3 Millionen Kunden verloren, im Sommerquartal dürfte noch einmal ein erhebliches Minus hinzukommen.

Unterschiedliche Übertragungsarten

Es gibt verschiedene Wege, um fernsehen zu können. Das kann über Satelliten, Antennen, Kabel und das Internet geschehen. Im Internet gibt es zwar frei zugängliche Sender, etwa über die ARD Mediathek. Private Sender sind in der Regel aber nicht gratis empfangbar, hierfür muss der Kunde zahlen. Internet-Anbieter wie Zattoo, waipu.tv und eben Magenta TV bieten Zugriff auch auf solche Sender, diese Anbieter sind nun auf Wachstumskurs.

Im Vergleich zu den starken Einbußen von Vodafone hält sich der Zugewinn der Telekom mit rund 187.000 Kunden seit Jahresbeginn in Grenzen. Darauf angesprochen, weist Finanzchef Christian Illek darauf hin, dass es auch Kunden gebe, die gar kein lineares TV mehr wollten. «Die sind aus dem Zwangsanschluss raus gegangen und wollen überhaupt keinen TV-Anschluss mehr.» Wie viele das sind, sei unklar. «Aber insgesamt sind wir mit der TV-Entwicklung wunderbar zufrieden», sagt der Telekom-Vorstand.

Positive Quartalszahlen

Die Geschäfte des Bonner Konzerns mit seiner amerikanischen Tochter T-Mobile US laufen gut, die Nachfrage nach Mobilfunkverträgen war im zweiten Quartal 2024 unerwartet hoch. Auf Konzernebene legte der Umsatz des zweiten Quartals gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,3 Prozent auf 28,4 Milliarden Euro zu. Das war mehr als von Branchenkennern erwartet. Unter dem Strich verdiente die Telekom knapp 2,1 Milliarden Euro nach rund 1,5 Milliarden im Jahr zuvor.