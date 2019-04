Werder-Profis

eNationalmannschaft MoAuba und MegaBit bei FIFA eNations Cup

Am Wochenende geht es für das DFB-Team in FIFA 19 an die erste große Prüfung: MoAuba und MegaBit starten unter Trainer SaLz0r beim FIFA eNations Cup. Trotz guter Teamleistung in der VBL CC wird es nicht einfach für die DFB-Zwei.

12.04.2019, 13:01 Uhr Lesezeit: 2 Minuten