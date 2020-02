EM-Testduell von England und Italien im März

London

Zweieinhalb Monate vor EM-Start testen England und Italien in einem Fußball-Klassiker gegeneinander. Die Teams treffen am 27. März im Londoner Wembley-Stadion aufeinander, wie die Verbände offiziell bestätigten.

Vier Tage später ist Italien in einem weiteren Freundschaftsspiel gegen Deutschland in Nürnberg zu Gast. England testet vor der Europameisterschaft (12. Juni – 12. Juli 2020) zudem noch gegen Dänemark (31. März), in Österreich (2. Juni) und gegen Rumänien (7. Juni). In London werden beim Multi-Nationen-Kontinentalturnier unter anderen drei Gruppenspiele, die Halbfinals und das Endspiel stattfinden.