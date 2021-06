EM-Teilnehmer Wales nur 0:0 im Test gegen Albanien

Drei Tage nach dem 0:3 gegen Weltmeister Frankreich kam die Mannschaft von Trainer Robert Page bei der Generalprobe in Cardiff nicht über ein 0:0 gegen Außenseiter Albanien hinaus.

Auch die Einwechslung von Superstar Gareth Bale (von Real Madrid zuletzt an Tottenham Hotspur ausgeliehen) in der 71. Minute brachte nichts mehr. Beim EM-Turnier treffen die Waliser im ersten Spiel am 12. Juni auf die Schweiz. Weitere Gegner in der Gruppe A sind die Türkei und Italien.

