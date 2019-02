Paris

In Frankreich sorgt eine sexistische Facebook-Gruppe von Journalisten und Kreativen für Empörung. Feministinnen und Aktivistinnen werfen den Mitgliedern der Gruppe „La Ligue du LOL“ vor, sie in sozialen Netzwerken verbal attackiert und gemobbt zu haben. Mehrere Medien haben am Montag ihre Zusammenarbeit mit Mitgliedern der Gruppe beendet – darunter auch mit dem Gründer Vincent Glad. Er entschuldigte sich bei Twitter: Er habe ein „Monster“ erschaffen, über das er völlig die Kontrolle verloren habe.