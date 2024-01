E-Motorrad mit eigenem Sehsinn – Verge TS Ultra

Die TS Ultra rüstet Verge nun mit neuer Software und neuer Technik auf Foto: Verge Motorcycles

SP-X/Las Vegas. Verge Motorcycles, ein E-Motorrad-Start-up aus Finnland, zeigt auf der Tech-Messe CES (bis 12. Januar) sein Topmodell TS Ultra mit neuen Sicherheitsfunktionen. Ermöglicht werden die zusätzlichen Features durch ein neues Technikpaket, das aus sechs Kameras, Radarsensoren an Front und Heck, größerem Display in der Lenkermitte sowie einer neuen Software namens Starmatter besteht. Somit kann das Bordsystem den Fahrer vor potenziellen Gefahren warnen. Setzt dieser etwa den Blinker, wird automatisch im Display das Bild der Rückfahrkamera eingeblendet. Das System soll so vor einem sich von hinten näherndem Fahrzeug oder vor Spurwechsel nachfolgender Fahrzeuge warnen.

Im neuen Display kann ein Tot-Winkel-Warner für von hinten sich nähernden Fahrzeugen warnen Foto: Verge Motorcycles

Die TS Ultra ist das Topmodell von Verge. Das rund 55.000 Euro teure Bike bietet einen 150 kW/204 PS starken E-Antrieb sowie bis zu 375 Kilometer Reichweite.

In die Front der TS Ultra hat Verge Kameras und Radardsensoren integriert Foto: Verge Motorcycles

Mario Hommen/SP-X