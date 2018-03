EM-Gold lässt sich nicht programmieren

Kein Teaser vorhanden

Vorhand zum Erfolg? Der Bad Kreuznacher Selcuk Cetin hat sich intensiv auf die EM vorbereitet und möchte auf Medaillenjagd gehen. Foto: Archiv

"Ich glaube nicht, dass wir die Wettbewerbe so dominieren werden wie die Deutschen in Danzig", sagt Cetin. "Wir haben aber ein großes Team, zu dem auch einige Nachwuchsspieler gehören. In einigen Klassen haben wir Medaillenchancen. Es gibt aber auch andere starke Nationen wie zum Beispiel Frankreich und Polen."

Einer der nachrückenden Spielergeneration, der 15-jährige Valentin Baus aus Bonn, ist Cetins Partner im Teamwettbewerb. "Deutsche Mannschaften sind bekanntermaßen immer recht stark", sagt der Bad Kreuznacher. Der 40-Jährige ergänzt: "Wir haben bei jedem großen Event Medaillen geholt. Das will ich mit dem Kleinen fortsetzen." Dreimal traten die beiden in diesem Jahr schon gemeinsam bei internationalen Turnieren an, gewannen dabei Gold, Bronze und wurden einmal Vierte. Eine gute Basis für einen erfolgreichen EM-Auftritt.

Cetin hat sich gut vorbereitet, fühlt sich fit und gerüstet für die Wettkämpfe. Im Einzel der Wettkampfklasse 5 gehört er zum Favoritenkreis. "Ich möchte so viele Medaillen wie möglich gewinnen. Natürlich auch eine im Einzel", sagt der für die RSG Koblenz spielende Bad Kreuznacher. "Es muss aber auch gut laufen, und ich muss gut ins Turnier reinkommen. Programmieren lässt sich Gold schließlich nicht." Zu Cetins schärfsten Konkurrenten gehören Titelverteidiger René Taus aus Tschechien und der Weltranglisten-Erste Tommy Urhaug aus Norwegen.

Von unserem Mitarbeiter

Gert Adolphi