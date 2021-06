EM-Aus für van de Beek – Bondscoach verzichtet auf Ersatz

Um welche Art von Verletzung es sich handelt, machte der KNVB nicht bekannt. Bondscoach Frank de Boer wird keinen Ersatz für den 24-Jährigen berufen. Damit gehen die Niederländer nur mit 25 Spielern in die Europameisterschaft.

Für das Oranje-Team ist es bereits der zweite personelle Rückschlag. In der vergangenen Woche hatte de Boer schon Stammtorwart Jasper Cillessen aus dem Kader gestrichen, weil der Torwart vom FC Valencia positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Die Niederlande starten am Sonntag (21.00 Uhr) in Amsterdam gegen die Ukraine in das paneuropäische Turnier. Weitere Gegner in der Gruppe C sind Österreich und Nord-Mazedonien.

© dpa-infocom, dpa:210608-99-905903/3