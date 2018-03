EM-Auftakt der Starboote vom Winde verweht

Starke Stürme haben den Auftakt zur Starboot-Europameisterschaft vor Dublin verhindert. Nach der Absage am Sonntag sollten die beiden ersten Rennen am Montag nachgeholt werden, doch erneut verhinderten Böen mit bis zu 40 Knoten Wind das Auslaufen der Flotte.

In Irland kämpfen zwei deutsche Crews um ihren Wiederanschluss an die Weltspitze. Nach zuletzt mäßigen Ergebnissen wollen vor allem die Hamburger Titelverteidiger Johannes Polgar und Markus Koy beweisen, dass ihr EM-Sieg im vergangenen Jahr keine Eintagsfliege war. Neben Polgar/Koy kämpfen auch Alexander Schlonski und Matthias Bohn aus Rostock im kleinen Feld der nur 27 Starter aus 17 Ländern um Edelmetall.

Die in der internen deutschen Ausscheidung um das einzige Olympia-Ticket führenden Robert Stanjek und Frithjof Kleen aus Berlin sind nicht am Start, haben sich für Einsätze beim Gold Cup der Drachen in Belgien und in ihrer Trainingsgruppe mit dem brasilianischen Olympiasieger Robert Scheidt und dem schwedischen Weltmeister Freddy Lööf am Gardasee entschieden.

Die EM in der ältesten noch aktiven olympischen Bootsklasse endet am Freitag nach acht Wettfahrten ohne das bei Olympischen Spielen eingeführte und in allen anderen neun olympischen Disziplinen übliche Medaillenrennen.