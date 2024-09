Die beeindruckenden Olympia-Bilder sind allen Beach-Volleyball-Fans noch im Gedächtnis. In Düsseldorf soll im kommenden Jahr bei der EM wieder so eine fantastische Stimmung entstehen.

Volleyball/Beach: Europameisterschaft, Frauen, Achtelfinale, Ludwig/Lippmann (Deutschland) - Müller/Tillmann (Deutschland): Svenja Müller (l) und Cinja Tillmann reagieren. (zu dpa: «EM im Beach-Volleyball 2025 in Düsseldorf») Foto: Expa/DPA

Düsseldorf (dpa) – Die Beachvolleyball-Europameisterschaften finden im kommenden Jahr in Düsseldorf statt. Dies teilte der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) mit. Bei dem Turnier vom 30. Juli bis zum 3. August 2025 haben Svenja Müller und Cinja Tillmann die Chance auf eine Titelverteidigung vor heimischer Kulisse. Bei den Männern gehen die Olympia-Zweiten Clemens Wickler und Nils Ehlers als Vize-Europameister an den Start.

«Deutschland ist eine Beachvolleyball-Hochburg. Wir freuen uns darauf, in der sportbegeisterten Stadt Düsseldorf eine echte Beachvolleyball-Party zu feiern», sagte der Präsident des Europäischen Volleyball-Verbandes (CEV), Roko Sikiric. DVV-Präsident Markus Dieckmann freut sich auf «ein unvergessliches Erlebnis» in Düsseldorf.

Deutschland richtet zum fünften Mal eine Beachvolleyball-EM aus, zuletzt wurde bei den European Championships 2022 in München gespielt. In diesem Sommer wurde das Turnier nur wenige Tage nach den Olympischen Spielen von Paris in den Niederlanden ausgetragen. Dabei setzten sich Müller/Tillmann im Finale gegen die Italienerinnen Marta Menegatti und Valentina Gottardi durch. Wickler/Ehlers unterlagen den Letten Martins Plavins und Kristians Fokerots.