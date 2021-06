EM für Belgiens Castagne nach Zusammenstoß schon vorbei

Der 25 Jahre alte Außenverteidiger hat sich am Samstagabend beim 3:0 gegen Russland in St. Petersburg nach Angaben von Nationaltrainer Roberto Martínez einen doppelten Augenhöhlenbruch zugezogen. „Timothy wird operiert werden müssen, was leider bedeutet, dass seine EM bereits beendet ist“, wurde Martínez nach dem ungefährdeten Auftaktsieg zitiert.

Der Außenbahnspieler von Leicester City galt auf der rechten Seite als gesetzt. Am Samstagabend prallte er mit Daler Kusjajew zusammen, woraufhin beide Spieler ausgewechselt wurden. Für Castagne kam der Dortmunder Thomas Meunier, der später ein Tor erzielte und ein weiteres vorbereitete. Meunier dürfte in den nächsten Spielen gegen Dänemark (Donnerstag, 18.00 Uhr) und Finnland erneut auf der rechten Seite auflaufen.

© dpa-infocom, dpa:210612-99-969691/2