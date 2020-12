Archivierter Artikel vom 05.06.2020, 16:05 Uhr

Corona-Finanzhilfen

Eltern erhalten länger Lohnersatz

Viel Geld fließt in der Corona-Krise an die Wirtschaft, diesmal dagegen stehen Eltern und Millionen Arbeitnehmer in Kurzarbeit im Mittelpunkt.