Schiltigheim

Elfjähriger stirbt bei Feuer im Elsass – Brandstiftung?

Ein Elfjähriger ist Medienberichten zufolge bei einem Brand im Elsass ums Leben gekommen. Acht weitere Menschen erlitten bei dem Feuer in der Gemeinde Schiltigheim nördlich von Straßburg Verletzungen, wie die Regionalzeitung „Les Dernières Nouvelles d'Alsace“berichtete. Erste Ermittlungen hätten darauf hingewiesen, dass das Feuer in dem zweistöckigen Gebäude am frühen Morgen gelegt wurde. Ein Verdächtiger sei befragt worden.