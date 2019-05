Duisburg

Elfjährige verfolgen Ladendiebin – Festnahme

Tapfere Kids: Zwei elfjährige Jungen haben in Duisburg eine Ladendiebin verfolgt, bis die Polizei eintraf und die Frau festnahm. Wie die Ordnungshüter mitteilten, hatte die 28-Jährige bereits am Freitagnachmittag in einem Modegeschäft Alarm ausgelöst, als sie mit ihrem Diebesgut raus gehen wollte. Eine Zeugin hielt die junge Frau noch fest, aber sie konnte sich losreißen und weglaufen. „Zwei elfjährige Jungen verfolgten sie bis zum Eintreffen der Polizei beharrlich, obwohl die Diebin versuchte, mit ihrer Einkaufstasche nach den Jungen zu schlagen“, so die Polizei.