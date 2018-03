Elfer-Drama in Treis: Vorderhunsrück verliert gegen Faid

Kein Teaser vorhanden

Zwei Spieler, die das Entscheidungsspiel auf dem Treis-Kardener Kunstrasen prägten: Faids Mario Scheid (links) verschoss in der Nachspielzeit einen Elfer und Vorderhunsrücks Kapitän Tobias Kneip sah Gelb-Rot. Am Ende durfte Faid jubeln, die SG gewann im Elfmeterschießen.

Foto: Alfons Benz

Faids Trainer Karl Scheid hatte es vor der Partie geahnt, als er meinte, die besseren Nerven werden das Spiel am Ende entscheiden. Die sollte seine Elf haben. Die bessere Mannschaft mit der gereifteren Spielanlage war jedoch die Truppe von Trainer Rainer Ritter. Das erste Tor machte aber Faid durch Marvin Holzknecht (48.). Sechs Minuten später hätte er bereits eine Vorentscheidung schaffen können, Torwart Julian Retzmann lenkte seinen Ball jedoch mit den Fingerspitzen ans Lattenkreuz (54.). Auf der anderen Seite war Faids Keeper Andre Diederichs immer ein sicherer Rückhalt für seine Elf. So in der 55. Minute, als er einen Knaller von Pascale Kindlein aus dem Eck fischte. Keine Chance hatte er jedoch beim verdienten Ausgleich zum 1:1 durch Abdir Diakite (69.). Als alle schon auf die Verlängerung warteten, gab Schiedsrichter Nico Berenz Elfmeter. Weilers Stürmer Marc Risser war im Strafraum irgendwie zu Fall gekommen – und zum Erstaunen nicht nur der Hunsrücker traf Berenz die fragwürdige Entscheidung Foulelfmeter. Gespielt waren 94 Minuten. Trainersohn Mario Scheid nahm Anlauf – und der Ball flog weit am Tor vorbei: Verlängerung. "Der Mario ist sonst ein ganz sicherer Schütze. Da hat er mir als Vater richtig leid getan. Umso mehr freue ich mich für ihn über das Happy End", strahlte Karl Scheid nach der Rettung. In der Verlängerung fielen nämlich keine Tore und erneut rückte der Elfmeterpunkt in den Mittelpunkt. Vorher hatte der Unparteiische erneut für Unmut bei der Ritter-Elf gesorgt, als er Tobias Kneip nach einem harmlosen Gerangel mit Michael Mönch Gelb-Rot zeigte.

Im Elfmeterschießen schien zunächst alles für Vorderhunsrück zu sprechen. Frank Liesenfeld verwandelte sicher und Holzknecht drosch den Ball in den Treiser Nachthimmel. Als ihm das Pascal Kneip nachmachte, Risser, Kindlein und Dennis Barbeln sicher verwandelten stand es 3:3 – und es kam die große Stunde von Weilers Torwart, der Mario Kochans Schuss sicher hielt. Faid reaktivierter Oldie Marco Bauer legte dann abgeklärt für seine Elf das 4:3 vor. Vorderhunsrücks Thomas Reiz blieb dann die endgültige Entscheidung vorbehalten, als er mit der letzten Aktion des Abends die Kugel weit am Tor vorbeischoss.

Sein Trainer brauchte zu einem Kommentar einige Zeit des Durchschnaufens: "Das ist unglücklich für uns gelaufen, obwohl wir das bessere Team waren. Wir sind vom Schiedsrichter benachteiligt worden, aber das zählt nicht, es zählen nur die Tore. So haben wir verloren, fertig." Glücklich war sein Kollege Scheid: "Die ganze Saison war schon furchtbar aufregend. Das hier war aber der Höhepunkt mit einem Wechselbad der Gefühle. Und das, obwohl mir fünf Stammspieler fehlten."

