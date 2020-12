SP-X/Köln. Lexus arbeitet an einem elektrischen Allradantrieb für Elektro- und Hybridautos. Die „Direct4“ genannte Technik soll vor allem Fahrdynamik und Fahrsicherheit erhöhen. An Vorder- und Hinterachse kommt dabei jeweils ein einzelner Elektromotor zum Einsatz, eine mechanische Verbindung ist nicht nötig. Ähnliche Systeme bieten auch andere Hersteller an, die Toyota-Tochter will die Technik jedoch erstmals mit ihrem Vollhybrid-Antrieb kombinieren. Dann wären insgesamt drei Motoren an Bord, neben den beiden E-Varianten auch ein Verbrenner. Der könnte im Verbund mit dem vorderen E-Motor für klassischen Hybridantrieb sorgen. Alternativ wäre unter anderem auch ein reiner Elektro-Allradmodus, etwa für dynamische Fahrten möglich. Premiere feiern soll die Technik 2021 zunächst an Bord einer Studie. Einen Zeitpunkt für die Markteinführung nennen die Japaner nicht.

Holger Holzer/SP-X