Ein Verkehrsschild mit der Aufschrift «Elbtunnel» steht Anfang April an der an wegen Bauarbeiten im Bereich des Elbtunnels voll gesperrten Autobahn A7. Am 10. Juni wurde der Verkehr wieder freigegeben. (zu dpa: «Elbtunnel in Richtung Norden nach Lkw-Brand wieder offen») Foto: Daniel Bockwoldt/DPA