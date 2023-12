Evangelische Kirche

Frankfurt/Main

EKHN erstmals mit Doppelhaushalt

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hat erstmals in ihrer Geschichte einen Doppelhaushalt verabschiedet. Er hat ein Gesamtvolumen von fast 1,5 Milliarden Euro, wie die Kirche am Samstag auf ihrer Herbstsynode in Frankfurt mitteilte. Das Budget für 2024 liegt bei etwa 737 Millionen Euro und für 2025 bei knapp 744 Millionen Euro vor.