Eistee kann Nierensteine fördern

Der Sommer ist die Saison der kalten Erfrischungsgetränke. Doch wer den Durst am liebsten mit Eistee löschen möchte, sollte einiges beachten.

Eistee enthält wie alle Schwarz- und Grünteesorten Oxalsäure, die in großen Mengen die Bildung von Nierensteinen fördert.

Foto: Franziska Koark – DPA

Zu viel Eistee kann die Bildung von Nierensteinen begünstigen. Denn das Sommergetränk enthalte wie alle Schwarz- und Grünteesorten Oxalsäure (Oxalat), erläutert Wolfgang Wesiack, Präsident des Berufsverbands Deutscher Internisten (BDI) in Wiesbaden. In großen Mengen fördere diese bestimmte Arten von Nierensteinen. Gerade Eistee werde in größeren Mengen getrunken als heißer Tee. Wer zur Bildung der schmerzhaften Ablagerungen neige, sollte daher auf Eistee verzichten und am besten Wasser trinken, zum Beispiel mit Zitronensaft gemischt. Denn Zitronensäure verhindere das Wachstum der Nierensteine, erläutert Wesiack.

Der Verzicht auf Lebensmittel mit Oxalsäure verringere das Risiko, Nierensteine zu bekommen, erläutert Wesiack. Das seien zum Beispiel Spinat, Schokolade, Rhabarber und Nüsse. Eine gute Alternative seien kalziumreiche Produkte wie Milch, Quark, Joghurt, Käse und Kartoffeln. Kalzium verringere im Darm die Aufnahme von Oxalat. Der Internist rät zudem, viel Kochsalz und Fett zu vermeiden, da Übergewicht ebenfalls ein Grund für Nierensteine sein könne.

Die häufigste Ursache für die Bildung sei jedoch eine zu geringe Flüssigkeitszufuhr. Männer über 40 Jahren haben den Angaben zufolge ein vierfach höheres Risiko als Frauen. Wobei bei diesen die Gefahr ab der Menopause aufgrund des niedrigen Östrogenspiegels steige.