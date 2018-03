Eistänzer Frohberg und Giesen Achte in Kanada

Aus unserem Archiv

Kingston

Die Berliner Eistänzer Stefanie Frohberg und Tim Giesen haben beim ersten Grand Prix-Wettbewerb ihrer Karriere Rang acht in Kanada belegt. Eine abgebrochene Hebung in der Flamenco-Kür kostete die deutschen Juniorenmeister mehrere Punkte und am Ende eine bessere Platzierung.