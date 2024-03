Wiesbaden

Es liegt am Vitamin C

Eisentabletten lieber mit Saft als mit Wasser schlucken

Von dpa/tmn

i ILLUSTRATION - Für eine bessere Aufnahme von Eisen nimmt man Eisentabletten besser mit Orangensaft ein. Foto: Christin Klose/dpa-tmn/dpa

Pille in den Mund, dann herunterspülen mit einem großen Schluck Leitungswasser: So nimmt man fast jede Tablette richtig ein. In einem Fall ist aber Fruchtsaft besser.