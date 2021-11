Eisenbichler und Geiger führen Sprungteam an

Über die Nominierung von Bundestrainer Stefan Horngacher informierte der Deutsche Skiverband (DSV). In Russland stehen am Samstag (16.00 Uhr/ARD und Eurosport) und Sonntag (16.00 Uhr) zwei Einzel auf dem Programm, zuvor wartet am Freitag (16.30 Uhr) die erste Qualifikation des Winters.

Neben den beiden Top-Athleten schafften auch Stephan Leyhe, Olympiasieger Andreas Wellinger, Pius Paschke und Constantin Schmid den Sprung in den Kader. Martin Hamann und der ehemalige Einzel-Weltmeister Severin Freund wurden für den Auftakt nicht berücksichtigt.

„Nach den letzten intensiven Trainingswochen in Garmisch- Partenkirchen freuen wir uns sehr auf die ersten Wettkämpfe im Schnee. Auch wenn die Reise zum Weltcup-Auftakt ins russische Nizhny Tagil lang ist, fliegen wir doch gerne in den Ural. Denn dort herrschen in der Regel schon jetzt winterliche Verhältnisse und die Schanze ist traditionell bestens präpariert“, sagte Horngacher. Der ehemalige Spitzenathlet Richard Freitag spielt in den derzeitigen Überlegungen des Chefcoaches keine Rolle.

Für die Springer steht ein ereignisreicher Winter auf dem Programm. Nach den ersten Weltcup-Wochenenden beginnt unmittelbar nach Weihnachten die Vierschanzentournee, bei der das deutsche Team seit Sven Hannawald vor 20 Jahren auf einen Gesamtsieg wartet. Weiter geht es mit den Olympischen Spielen in Peking ab 4. Februar, bevor kurz vor Saisonende von 11. bis 13. März die Skiflug-WM im norwegischen Vikersund absolviert wird.

© dpa-infocom, dpa:211115-99-09695/3