Eisenbichler, Geiger und Paschke fix für Skiflug-WM

Mit Mitfavorit Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Pius Paschke und einem weiteren noch nicht feststehenden Skispringer tritt das deutsche Team bei der Skiflug-Weltmeisterschaft in Slowenien an.

Der vierte Starter in Planica sowie ein Ersatzmann werden erst nach dem Training am Donnerstag festgelegt, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher am Mittwoch in einer Online-Medienrunde. Um den Startplatz kämpfen Severin Freund, Constantin Schmid und Martin Hamann. Olympiasieger Andreas Wellinger ist wegen seiner anhaltenden Formprobleme nach langer Verletzungspause nicht dabei.

Nach dem Training steht für die Springer am Donnerstagnachmittag die Qualifikation an. Der Einzelwettkampf beginnt dann mit den ersten beiden von vier Durchgängen am Freitag. Am Samstag folgen die Durchgänge drei und vier. Am Sonntag steht ein Teamspringen auf dem Programm.

