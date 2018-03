"Eisbären" müssen sich reinfinden

Kein Teaser vorhanden

Nun gehören die Eisbären auch bei den A-Junioren der Regionalliga an, hinten von links: Max Olbrich, Niklas Steinebach, Robin Stahlhofen, Hamlet Graghacpanian, Max Horoba, Martin Schmalz, Lukas Reitz, Lucas Horz. Mittlere Reihe von links: Co-Trainer Peter Olbrich, Marius Zabel, Mario Denker, Nicola Meloni, Janosch Lauter, Marvin Kögler, Oliver Merl, Pascal Merl, Tobias Schulz, Marvin Kleinmann, Trainer Dobri Kaltchev. Vorne von links: Maximilian Gautsch, Niklas Kremer, Mark Lollert, Andreas Jung. Es fehlt: Mohammad Kazerooni.

Foto: Andreas Hergenhahn

A-Jugend Regionalliga

Spfr Eisbachtal – FSV Offenbach (So., 13 Uhr). Nach etlichen Jahren der Abstinenz ist der älteste Nachwuchs der Eisbachtaler in die Regionalliga zurückgekehrt. Als "Neuland" ist die Liga für die von Dobri Kaltchev trainierten "Eisbären" aber auch insofern nicht zu bezeichnen, "da zahlreiche Spieler schon seit der C-Jugend auf diesem Niveau Erfahrungen sammeln durften", erklärt Co-Trainer Peter Olbrich. Der Kader besteht ungefähr je zur Hälfte aus älterem und jüngerem Jahrgang. Der Nichtabstieg ist das Ziel, "alles andere wäre vermessen", meint Olbrich, der den Auftaktgegner aus Offenbach kaum einschätzen kann. "Aber die spielen schon seit einigen Jahre in dieser Liga, von daher dürfen wir uns auf einen ernst zu nehmenden Kontrahenten einstellen."

C-Jugend Regionalliga

TuS Koblenz – Spfr Eisbachtal (Sa., 14.30 Uhr). Was der Hamburger SV in der Bundesliga ist, das sind die kleinen "Eisbären" für die C-Jugend Regionalliga Südwest – wenn auch nicht in gleichem Ausmaß. Doch seit Bestehen dieser Spielklasse sind die Eisbachtaler Bestandteil der Liga und starten an diesem Samstag in ihre nunmehr vierte Regionalligasaison. Dabei kann Trainer Mike Lengwenus auf eine ordentliche Vorbereitung zurückblicken, wenngleich die Ergebnisse, wie er sagt, "durchwachsen" waren. "Aber das war zu erwarten. Wir haben viele Neuzugänge, da muss sich einiges erst noch finden", schraubt der Trainer die Erwartungen runter. Gegen "die TuS" ist ein Punkt das Ziel. "Wenn's mehr wird, ist das umso besser", so Lengwenus. ahu