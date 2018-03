Aus unserem Archiv

Pyeongchang

Das Organisationskomitee der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang hat auf das geringe Zuschauerinteresse an den Siegerehrungen reagiert. Ein Sprecher kündigte an, dass für Besuche nach 17.00 Uhr (09.00 Uhr MEZ) im olympischen Park von Pyeongchang kein Eintrittsgeld mehr genommen werde. Bislang mussten Besucher, die kein Ticket für einen Wettbewerb hatten, eine Eintrittskarte für umgerechnet 1,50 Euro kaufen. Bei den meisten Siegerehrungen waren bislang nur wenige Zuschauer.