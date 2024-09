Plus Eintrag ins „Guinness-Buch der Rekorde“ für größte Nussecke der Welt bleibt dem Bataillon verwehrt i Jede Menge Zutaten und vor allem viel Arbeit stecken in der Weltrekordnussecke. Foto: Michael Rupertus Dem Team der Truppenküche in der Kastellauner Hunsrück-Kaserne ist mit der Herstellung der weltgrößten Nussecke ein Rekord gelungen. 660 Kilogramm brachte das Feingebäck auf die Waage. Mürbeteig, Konfitüre, Nüsse, Mandelmasse und anderen Zutaten auf 221 Blechen bildeten die beeindruckende Gesamtfläche von 30,14 Quadratmetern (7,8 x 7,8 x 10,25 Meter). Lesezeit: 1 Minute

Mehr als 230 Soldatinnen und Soldaten verpflegt Küchenmeister Horst Mohr täglich mit seinem Team in der Hunsrück-Kaserne. „Die Idee für die Nussecke kam schon vor fünf Jahren bei einem gemeinsamen Bier mit einem Spieß. Das ursprünglich aus der Schweiz stammende Rezept habe ich in meiner Zeit in Afghanistan bekommen und ...